A Sanremo in via Duca degli Abruzzi tre persone sono state salvate dai vigili urbani dopo l’improvviso incendio divampato in un alloggio a causa di un guasto della caldaia. Tre agenti hanno raggiunto la casa fronteggiando le fiamme con l’estintore in dotazione all’auto e consentendo ai due occupanti di mettersi in salvo. Hanno messo in salvo anche una 91enne, che vive nell’alloggio adiacente, portata in ospedale per un principio di intossicazione, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati