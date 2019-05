Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questa notte alle 3.30 è venuta alla luce Benedetta Castaldo, figlia di Luigi Castaldo, 29enne difensore centrale di Sanremese ed Argentina nelle ultime tre stagioni in serie D, e della sanremese Francesca Esposito.

