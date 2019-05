In tutta la provincia di Imperia sono stati allestiti controlli nei locali in sinergia coi Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, l’Ispettorato del lavoro e l’Asl. A Sanremo sono stati chiusi il Night Club Zero, dove l’Asl ha riscontrato carenze igieniche ed edilizie e per cui è emersa anche l’inottemperanza a un provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Comune, e il Circolo Vida Loca. Quest’ultimo è un circolo privato, ma è emerso che nel locale era consentito a non soci di usufruire di vari servizi, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

Correlati