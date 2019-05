Sono scese in acqua le formazioni giovanili della Rari Nantes Imperia di pallanuoto. Nel settore femminile, è arrivata la larga vittoria delle Under15 di Stieber che hanno sbancato Sori, 23-2, contro il locale Sori Pool Beach. Tra i maschi, va registrato il passo falso degli Under13, in casa, contro Sturla 6-9. Mentre arriva un bel successo per gli Under15 nel derby casalingo contro Idea Sport Albenga 16-10. Meritatissima la vittoria degli Under17, alla Cascione, contro Sturla: Leon Kovacevic trascina i suoi a suon di gol, Bracco e Russo orchestrano la difesa e Mattia Rossi segna il gol decisivo. Nel finale, l’estremo difensore Giuseppe Difini chiude la porta con una serie di grandi interventi e blinda il 13-11 finale.



