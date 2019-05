Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si procederà, successivamente, alla consegna delle onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ai seguenti cittadini: Ufficiale Gianmarco DANIO, Comandante della Polizia Locale di Dolcedo Cavaliere Dr. Alessandro ASTURARO, Vice Questore della Polizia di Stato Cavaliere Lgt. Dott. Alberto DEBRI dell’Arma dei Carabinieri Cavaliere Paolo GOBETTI, Addetto alla formazione professionale dei giovani Cavaliere Michele MASSARO, Isp. Capo della Polizia di Stato in quiescenza Cavaliere Valter MUSCATELLO, Volontario della Croce Rossa Italiana Cavaliere Antonio PICCIRILLO Maresciallo della Guardia di Finanza in quiescenza

Nella ricorrenza del 73° Anniversario della nascita della Repubblica si svolgerà la Cerimonia in Calata Anselmi che avrà inizio alle ore 10.30 e sarà preceduta, alle ore 10, dalla Deposizione di una Corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nella ricorrenza del 73° Anniversario della nascita della Repubblica si svolgerà la Cerimonia in Calata Anselmi che avrà inizio alle ore 10.30