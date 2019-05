Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Si terrà domenica sui campi di Pian di Poma il 1° Trofeo Riviera Recuperi, riservato alla categoria Esordienti 2007. A darsi battaglia a Sanremo saranno ben nove squadre, tra cui, ovviamente i padroni di casa della Sanremese, società organizzatrice della manifestazione e recente vincitrice del Memorial Ivan Cirelli, disputato a Taggia. I biancazzurri debutteranno alle ore 9:15 contro il Ventimiglia nella prima partita del Girone A che vede anche la presenza del Saluzzo. Nel girone B sono state inserite Don Bosco Vallecrosia, Genovese Boccadasse e Busca , mentre nel C si contenderanno il passaggio del turno Taggia, Valle Varaita e San Gallo Settimo. Al pomeriggio sono previste le fasi finali, con la finalissima in programma alle ore 17:30.

