Per la prima volta in provincia di Imperia, a Vessalico è stato eletto un consigliere comunale appartenente all’etnia albanese. Esterina Farraku, 26 anni, fino a poco tempo fa barista in un locale di Imperia, ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2017 ed ora è stata eletta nella lista del sindaco Paola Giliberti. I Farraku sono arrivati in Italia sull’onda della prima ondata migratoria dall’Albania, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

