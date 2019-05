Si chiede sabato 1° Giugno alla palestra Eucaliptus di Nizza il campionato dipartimentale, under 13 maschile -poule pre-honneur con la disputa delle finali dal 1° al 6° posto e dove i giovani bordigotti disputeranno la finalissima affrontando i padroni di casa dell’ ASBTP Nice, grazie alla bella vittoria ottenuta nel match della semi-finale di sabato scorso maturata contro il Pays de Grasse HB ASPTT.

I biancorossi dovranno scendere in campo consapevoli delle loro capacità e con la massima concentrazione con l’obiettivo comunque, qualunque sia l’esito finale della partita, di divertirsi praticando sport condividendo con i compagni le emozioni che solo lo sport sa dare.

Partita che è comunque alla portata dei bordigotti che trascinati dai gol del capocannoniere del torneo ,Tommaso Mirto, hanno ottime chance di portare a casa la vittoria in questo torneo.

Questo il programma della finali di Sabato 1° Giugno che si disputeranno a Nizza al Gymnase des Eucalyptus:

ore 14,00 : 5/6 posto : O.Antibes JLP – Vence HBS 2

ore 15,30 : 3/4 posto : AS Menton2 – Pays de Grasse3

ore 17,00 : 1/2 posto: ASBTP Nice3 – ABC Bordighera