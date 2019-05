In vista della prossima entrata in vigore del nuovo piano della sosta, l’Amministrazione Comunale di Imperia comunica che, sentite la Go Imperia e l’azienda proprietaria dei nuovi parcometri, sono necessari ancora alcuni interventi per rendere pienamente operativo il nuovo piano, per i quali servirà un mese di lavoro. Per tale ragione, l’entrata in vigore del nuovo piano avverrà il 1° luglio. Fino ad allora, saranno applicati gli attuali orari e tariffe.

Per quanto attiene la situazione dell’Ospedale, l’Amministrazione precisa che gli stalli di sosta presenti nell’area in questione sono circa 250, i quali – a seguito dell’applicazione del nuovo schema – saranno suddivisi esattamente al 50% tra zone bianche e zone blu. È inoltre già in programma un incontro per lunedì prossimo, 3 giugno, tra il sindaco Claudio Scajola e il direttore generale dell’ASL 1 Imperiese, nel corso del quale verrà chiesto che nei parcheggi presenti all’interno dell’Ospedale vi sia analoga proporzione a tutela dei dipendenti.

Sul fronte del costo, la tariffa prevista (50 centesimi all’ora dalle ore 7 alle 20) è la metà rispetto a quella attualmente in vigore nei parcheggi blu presenti nella zona dell’Ospedale. Questa nuova sistemazione garantirà la giusta rotazione delle auto, permettendo così agli utenti degli ambulatori e ai visitatori degli ammalati di poter trovare più agevolmente parcheggio, a differenza di quanto accade invece oggi.