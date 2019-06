Tutto pronto per il 7 giugno a partire dalle 17 alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera per la presentazione dell’ultima fatica letteraria dello scrittore imperiese Luca Barozzi. L’autore racconterà il suo romanzo, “Oltre il sogno…il vento”, una struggente storia d’amore consumata tra i suggestivi luoghi carsici appartenuti un tempo all’ex Austria-Ungheria… Alessandro giovane scrittore emergente e la bella Sasha, anch’essa scrittrice e dotta esperta della storia arcaica delle sue terre d’origine. Il loro incontro genera un vero e proprio uragano di emozioni ineguagliabili, di immortale appagamento ed intensità, è uno spaccato di eternità immerso nel fragile e precario contesto della vita mortale. Ogni istante fotografato con la penna dall’autore è assolutamente autentico e sperimentato sulla propria anima appassionata… Una storia vera vissuta paradossalmente in un luogo altro dal regolare fluire degli accadimenti quotidiani. L’autore sarà introdotto dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Farotto. Tutti sono invitati a partecipare.

