In tal senso, non è colpa nostra se molti candidati di liste civiche, notoriamente di area di centrodestra, hanno preferito schierarsi col Pd e il sindaco uscente Biancheri”.

Quello della Lega a Sanremo è stato un successo, confermato dal 38% ottenuto dal nostro partito per le europee, dove le numerose liste civiche, sia di centrosinistra sia di centrodestra, erano assenti.

Pertanto, più che puntare il dito sulla differenza tra i risultati della Lega alle europee e alle amministrative, effettivamente bisognerebbe ragionare sull’apporto in termini di voti delle altre liste, cercando lì le percentuali mancanti che avrebbero potuto garantire quantomeno un ballottaggio.

Mi sento quindi di ringraziare tutti nostri singoli candidati per il loro successo personale in termini di preferenze e l’ottimo lavoro svolto sul territorio.

Nella storia delle amministrative di Sanremo la Lega non aveva mai raggiunto il 18% dei voti, che oggi abbiamo oltrepassato.

“Complimenti – ha aggiunto Piana – al sindaco Alberto Biancheri per la vittoria e, comunque sia andata, anche a Sergio Tommasini che alla sua prima esperienza politica ha saputo farsi apprezzare per le sue indubbie capacità.

“Gaetano Scullino ha vinto, Sergio Tommasini ha perso. A Ventimiglia la Lega ha ottenuto pressoché la stessa percentuale di voti conseguiti a Sanremo. Non è stata certo la differenza del 2% tra una città e l’altra a determinare l’elezione del sindaco”.

