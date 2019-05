Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Lo stage intensivo si svolgerà durante i 5 giorni, anche con interventi individuali se necessari. Il costo di partecipazione è di 300,00 € per persona. Iscrizioni entro il 15 giugno al numero +39 333 282 0196.

Paolo Antonio Simioni, preparatore internazionale e docente masterclass presso Istituti nazionali (la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi), è un acting coach, attore e regista. Allievo di Susan Batson. Ha lavorato con Tom Hanks, Ron Howard, Diarmuid Lawrence, Terence Hill, Sergio Castellitto, Felicity Jones, Dorka Gryllus, Lena Lessing, Omero Antonutti, Gabriele Vacis, Lucrezia De Domizio Durini, Marco Maria Tosolini, e con Sony Pictures, BBC, Rai, Cinecittà, Festival di Spoleto, Biennale e Teatro La Fenice di Venezia, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Mittelfest, Istituto Balassi, Istituto Italiano di Cultura, Teatro Sociale di Como, Teatro della Tosse di Genova, Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Già direttore artistico della rassegna Rifrazioni e del gruppo internazionale EuAct. È impegnato nella diffusione di una nuova metodologia per l’attore, nel solco della tradizione di Stanislavskij.

Cinque giorni per concentrarsi sull’analisi del testo e la struttura tripartita del personaggio. Acting coach, attore e regista, è impegnato nella diffusione di una nuova metodologia per l’attore, nel solco della tradizione di Stanislavskij