Oggi pomeriggio allo stadio “Comunale” di Sanremo è stato presentato il nuovo allenatore della Sanremese, Nicola Ascoli, che prende il posto di Alessandro Lupo, avvicendato dopo la sconfitta nella finale play-off. Ascoli (a sinistra nella foto assieme al dg Pino Fava), 39enne originario di Vibo Valentia, aveva allenato l’Argentina tra la fine di agosto del 2015 ed il gennaio 2017. Con i rossoneri nel maggio 2016 riuscì a conquistare un risultato storico: 5° posto in classifica con un bottino di 57 punti e la partecipazione ai play-off. Nel torneo successivo Ascoli fu poi sostituito da Carlo Calabria, poco dopo il giro di boa, quando l’Argentina, dopo uno 0-1 a Montecatini, era decima in classifica a 8 punti dai play-off. Ascoli, che dal 2012 al 2015 aveva allenato l’Asti, dal novembre 2017 sino al maggio 2018 ha diretto il Derthona, per poi rimanere inattivo nello scorso torneo.

