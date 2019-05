In vista della prossima stagione in serie D la Sanremese ha iniziato a confermare alcuni calciatori che hanno fatto parte dell’organico biancoazzurro nell’ultimo torneo. Giocheranno ancora nella Sanremese il difensore Bregliano, i centrocampisti Taddei e Gagliardi e gli attaccanti Lo Bosco e Scalzi. Non indosseranno più la maglia biancoazzurra il portiere Manis, il trequartista Molino ed il difensore centrale Videtta, protagonisti di una stagione positiva con il team matuziano. Il centrocampista Spinosa potrebbe restare alla Sanremese, se deciderà di continuare a giocare nella città dei fiori, mentre a livello di Under è quasi certa la conferma di Rotulo. I giovanissimi talenti Bastita (al Cagliari) e Moro (alla Fiorentina) si trasferiranno nei vivai di due club di serie A, mentre dal Cagliari potrebbero arrivare a Sanremo alcuni giovani della Primavera.

