DOMENICA 2 GIUGNO 2019

PASSO DEL LAGARE’: LA YELLOWSTONE DELL’ALTA VAL TANARO

Le nostre montagne nascondono meraviglie inaspettate, ad esempio i Canyon!

Le nostre guide escursionistiche ci porteranno in Alta Valle Tanaro alla scoperta di un paesaggio incantato fatto di costoni di roccia carsica e profonde gole modellate dallo scorrere incessante delle acque del Torrente Negrone.

Partiremo dal versante freddo di Carnino, esposto a nord, che ci accoglierà con una tipica vegetazione alpina in fase di fioritura, supereremo il Passo del Lagarè per scendere ad Upega, che, al contrario del versante precedente, sarà esposto al sole e ci offrirà una vegetazione quasi mediterranea che sente, nonostante la distanza, l’influenza del mare.

Uno scenario unico dimora di moltissime specie faunistiche tra cui, l’aquila, il camoscio e il lupo.

DETTAGLI:

Ritrovo: ore 9:00 a Carnino Superiore

Itinerario: Carnino Superiore, Passo del Lagarè, Upega

Durata: giornata intera, rientro intorno alle 16:00

Dislivello: + 500 metri

Distanza: 8 km circa

I CONSIGLI DELLA GUIDA: si consiglia abbigliamento “a cipolla” con indumenti mediamente caldi e, se possibile, impermeabili e antivento; scarponcini da montagna impermeabili per possibile terreno fangoso e piccoli corsi d’acqua. E’ consigliabile portare con sé eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2019); BERCOLLA DU PASTU’ (sacchetto pic nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca coltivati in Mendatica) 8€.

E’ consigliata la prenotazione

Per Info e prenotazioni: 338 30.45.512 – iat@mendatica.com