Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

“Un atto barbaro e senza senso logico. Coloro che hanno cercato di intimidire i volontari della Croce Verde di Sestri Ponente troveranno sempre un muro istituzionale e popolare a difesa del lavoro di tutte le pubbliche assistenze. Un atto vile i cui autori ci auguriamo vengano presto identificati dal lavoro delle forze dell’ordine. Una fotografia del momento sociale in cui alzare i toni fino all’esasperazione porta a gesti apparentemente senza senso come quello subito dalla Croce Verde di Genova. E’ necessario tornare a un dialogo più moderato nel rispetto delle reciproche istanze”.

Un grosso petardo, probabilmente una bomba carta, è stato lanciato ieri sera contro la sede della Croce Verde di Sestri Ponente in via Cavalli. E’ successo eri sera intorno alle 23.45. Un testimone avrebbe visto un’auto grigia allontanarsi dalla zona.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)