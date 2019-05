Ventimiglia si comincia a parlare di seggi dopo le feste di ieri sera i primi dati ufficiosi sulla ripartizione sembrano indicare l’assenza di consiglieri del Partito Democratico se si esclude il candidato sindaco Enrico Ioculano . Infatti nella minoranza la lista più votata risulta essere Ventimiglia in Movimento per pochi voti in più rispetto al PD.

Una stroncatura netta della passata amministrazione uscita dal parlamentino cittadino in massa.

Sempre secondo i dati ufficiosi i consiglieri potrebbero essere

Lega Bertolucci 371 Spinosi 232 Palmero 210 Bevilacqua 206 Nazzari 195

Scullino Sindaco Panetta 190 Palmero G 128

Fratelli Italia Ascheri 140 Isnardi 121

Forza Italia D’Andrea 97

Opposizione

Ventimiglia in Movimento

Ioculano cs

D’Eusebio 179

Granì 157

A Ballestra 157

Sciandra 155

Giovanni Ballestra cs

Sono nomi ipotetici in quanto l’attribuzione è in corso e bisognerà tenere conto del fattore composizione della giunta da parte del sindaco Gaetano Scullino o di eventuali rinunce nell’opposizione.