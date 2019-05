Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Al Roland Garros di Parigi il tennista armese Fabio Fognini ha vinto il derby italiano con Andreas Seppi. Fognini si è qualificato per il secondo turno del torneo dello Slam, dopo essersi imposto su Seppi in 4 set, con i parziali di 6-3, 6-0, 3-6 e 6-3.

