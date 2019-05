Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Grande successo domenica a San Bartolomeo al Mare per la giornata Outdoor, dedicata alle attività sportive all’aria aperta. Numerosissimi i partecipanti ai tre momenti formativi e di esplorazione: camminata e lezione di biologia sulla spiaggia con l’associazione Informare, giro in MTB sui sentieri del Golfo con lo youtuber #ilBiker, al secolo Andrea Dessimoni, e l’associazione FRRD ed escursione guidata con la Guida ambientale escursionistica Luca Patelli, dell’associazione Ponente Experience.

Biologia sulla spiaggia, giro in MTB e escursione guidata