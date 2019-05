Le elezioni comunali in provincia di Imperia hanno dato risultati immediati e, smentendo le previsioni, non sarà necessario il turno di ballottaggio né a Sanremo né a Ventimiglia.

A Sanremo Alberto Biancheri è stato riconfermato sindaco. Si tratta di uno straordinario successo, in primo luogo riferibile alla sua persona e poi alle liste che lo hanno sostenuto. La città ha riconosciuto la positività dei cinque anni di amministrazione e, nonostante il trend non favorevole delle elezioni europee, ha ritenuto di riconfermare la fiducia ad un sindaco che ha saputo lavorare nell’interesse della sua gente e della comunità cittadina. Il Partito Democratico ha contribuito al successo di Alberto Biancheri, svolgendo un ruolo prezioso all’interno della coalizione e siamo orgogliosi di poter continuare ad offrire il nostro apporto per i prossimi cinque anni.

A Ventimiglia, purtroppo, Enrico Ioculano non è stato riconfermato. Pensiamo che la sua amministrazione abbia segnato un punto di svolta per la città e che, nonostante la sconfitta, siano innegabili gli importanti risultati raggiunti ed un modo nuovo di gestire l’amministrazione. Enrico Ioculano è comunque riuscito ad invertire un andamento storico che, a Ventimglia, non è mai stato particolarmente propizio per le forze progressiste e di centrosinistra. Vogliamo infatti segnalare l’incremento della nostra area politica. Confrontando il risultato del primo turno elettorale di cinque anni fa al risultato di quest’anno si registra una crescita di oltre dieci punti percentuali riferibili, a nostro avviso, all’ottimo lavoro svolto dal sindaco Ioculano e dalla sua amministrazione. Accanto a ciò non bisogna dimenticare che Enrico Ioculano, in questi anni, ha assunto un ruolo politico che è andato ben oltre i confini dell’amministrazione comunale ventimigliese. Siamo sicuri che l’esperienza accumulata, durante questi anni così duri, potrà essere messa a frutto ed utilizzata al meglio dal nostro partito, per mettere a punto le strategie future e per organizzare le scadenze politiche ed amministrative che ci attendono.

Un grazie sincero va a tutti i candidati delle liste del Partito Democratico e delle liste civiche, che hanno sostenuto i nostri candidati sindaci. Il loro impegno è stato fondamentale e dimostra che la politica può essere una cosa bella, fatta nell’interesse della comunità e con spirito disinteressato.

PD provinciale Imperia