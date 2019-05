E’ morta Daniela Chiappini, 60enne accoltellata dal marito dentista, Franco Franconi, durante una lite nella loro a casa a Bolano (La Spezia). L’aggressione, pare scaturita da una lite per il malfunzionamento di una caldaia, avvenne il 20 marzo. Il marito la ferì con un coltello da cucina. La donna fu operata per lesioni agli organi interni. Ricoverata in terapia intensiva, non si è mai ripresa.

Correlati