Lutto ad Imperia per la prematura scomparsa del professore Pasquale Indulgenza, mancato a soli 57 anni in seguito ad in infarto. Storico esponente della sinistra, era stato consigliere comunale a Imperia dal 2004 al 2012, prima per una lista civica, poi per Rifondazione Comunista, partito di cui era stato anche segretario provinciale. Indulgenza, originario di Portici (Napoli), insegnava Filosofia al “Liceo Amoretti” ed era molto apprezzato e amato dai suoi studenti. Uomo di grande cultura, aveva anche ricoperto il ruolo di segretario dell’associazione culturale “Michele De Tommaso”. I funerali di Indulgenza, che lascia la compagna Carla, saranno celebrati in forma civile alle 15.30 di giovedì 30 maggio al cimitero di Imperia Oneglia.

