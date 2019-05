Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Tra non molto come giusto che sia qualcuno si occuperà di rappresentare tutti voi cari elettori nel nuovo consiglio comunale e penso proprio ne sarete tutti orgogliosi” scrive Giovanni Ballestra

Giovanni Ballestra candidato sindaco annuncia ,in un sentito post di ringraziamento post voto, un probabile avvicendamento in consiglio comunale con il secondo più votato tra i consiglieri comunali GABRIELE SISMONDINI.