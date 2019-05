Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sono tre i giovani calciatori della ASD Imperia che tra ieri, lunedì 27 maggio, e quest’oggi, martedi 28, saranno visionati dai tecnici del settore giovanile della U.C. Sampdoria. Si tratta di Christian Cane e Thomas Celella, leva 2008 visionati ieri per la prima volta. Oggi sarà, invece, la terza volta per Ludovico Ansaldi, leva 2007.

