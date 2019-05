Il settore giovanile dell’Atletico Argentina non smette di stupire. Come ogni weekend primaverile, le giovani formazioni rossonere hanno ben figurato in tornei locali e interregionali, ma nei giorni scorsi i giovani rossoneri si sono superati e hanno raggiunto importanti traguardi collettivi e individuali.

Al torneo di Millesimo (SV), disputatosi il 26 maggio e riservato all’annata 2004, i ragazzi di mister Izetta hanno ottenuto il settimo posto finale affrontando formazioni del calibro della Cairese (sconfitta maturata solo nei minuti finali della gara) e Pietra Ligure (pareggio a reti inviolate nonostante le numerose occasioni per gli armesi). Altra grande notizia di giornata è nei premi individuali: il giovane Eyob Borriello ha ricevuto un riconoscimento quale miglior giocatore della manifestazione.

Al Trofeo “Motta” di Recco (GE), disputatosi il 26 maggio e riservato alla categoria 2007, gli armesi hanno affrontato squadre del calibro di Biellese (pareggio 0-0) e Genoa (un pareggio per 2-2 e una sconfitta per 0-2). Nel complesso gli armesi sono stati bravi e hanno maturato esperienza decisiva contro squadre più blasonate.

Al torneo di Ospedaletti, disputatosi il 25 maggio, i piccoli rossoneri nati nel 2010 hanno prevalso su tutte le formazioni partecipanti e portato a casa il primo premio. Buone notizie anche dai singoli: i giovani armesi Francesco Cuneo e Cristian Perato si sono aggiudicati rispettivamente anche i premi di capocannoniere e giocatore più giovane del torneo.