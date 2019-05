A Ventimiglia l’Aiga comunica agli utenti delle zone di via Ciaxe, via Caduti del Lavoro, via Vicari e via Montale viene interrotta la fornitura di acqua potabile dalle 8.30 di oggi, lunedì 27 maggio, sino alla fine dei lavori. Alla riapertura dell’acqua si potranno verificare fenomeni temporanei di torbidità.

Correlati