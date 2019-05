La Sanremese comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra per la prossima stagione 2019/2020 a Nicola Ascoli.

Nato a Vibo Valentia l’11 settembre del 1979, Ascoli da calciatore ha vestito le maglie di Catanzaro, Empoli, Frosinone e Universitatea Cluj. Da allenatore ha guidato per tre stagioni l’Asti, per due l’Argentina Arma e per una il Derthona, sempre in serie D. Con l’Argentina Arma nella stagione 2015/2016 si è classificato al quinto posto e ha raggiunto la semifinale play off contro la Caronnese.

Nicola Ascoli sarà presentato ufficialmente alla città in una conferenza stampa che si terrà allo stadio Comunale mercoledì prossimo 29 maggio 2019 alle ore 17. Lo staff tecnico che affiancherà il mister sarà reso noto nei prossimi giorni. Queste sono le sue prime dichiarazioni da nuovo allenatore della Sanremese.

“Sono molto contento di aver accettato la proposta della Sanremese, conosco bene l’ambiente e i dirigenti e mi auguro di ripagare al meglio la loro fiducia. Sono orgoglioso di sedere sulla panchina biancoazzurra e spero di portare il club il più in alto possibile”.

