La Sanremese calcio comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione per la prossima stagione 2019/2020 al professore Fabrizio Prisco.

Nato nel 1978, e cresciuto a Cava de’ Tirreni, Fabrizio Prisco si è trasferito nella città matuziana dal settembre 2007 ed è docente di ruolo nella sede di Sanremo dell’I.I.S. Amoretti e Artistico, dove ha attivato da diversi anni un Laboratorio di Giornalismo e Comunicazione. Giornalista Pubblicista dal 1997, è stato corrispondente del quotidiano di Salerno “La Città” dal 1996 al 1999 e ha collaborato con svariate testate radiotelevisive locali e nazionali. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni sul mondo del calcio e sulla sua storia sociale.

A Fabrizio Prisco la società biancoazzurra porge il benvenuto all’interno del club, e formula un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico professionale.

