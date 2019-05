All’unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la proposta di legge che taglia i vitalizi in essere dei vecchi consiglieri regionali ottenendo un risparmio di circa 650 mila euro all’anno che saranno investiti in un fondo per le politiche sociali e ambientali. “Abbiamo tenuto conto dell’indicazione del Governo, la proposta di legge è stata approvata con 30 voti a favore su 30 presenti”spiega all’Ansa, Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea regionale.

