Daniele Cimiotti (a capo della lista “Rilancio e Sviluppo” è il nuovo sindaco di Ospedaletti. Cimiotti ha preceduto il sindaco uscente Paolo Blancardi (“Ospedaletti per Tutti”) e Valentina Lugarà (“ViviAmo Ospedaletti”). Cimiotti festeggia il successo assieme ai componenti della lista ed ai propri sostenitori al “Bar La Bussola”. Ad Ospedaletti ha votato il 66,30% dei 2.887 aventi diritto, con un netto calo nell’affluenza ai seggi rispetto alle precedenti elezioni comunali del 2014.

