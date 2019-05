Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Isolabona. Vince la competizione elettorale del paese della Val Nervia Augusto Peitavino 67 anni con 268 voti (Isolabona che c’é la lista) superando il sindaco uscente Dario Faraone fermatosi a 161 preferenze (lista continuare per cambiare)