In 12 comuni della provincia di Imperia altrettanti sindaci si sentono già eletti. Avviene nei Comuni dove è stata presentata una sola lista ed è stato già superato il quorum del 50% più uno tra gli aventi diritti. A Camporosso Davide Gibelli conquista il secondo mandato. Eletti Maurizio Odoero a Airole e Giuseppe Galatà a Castellaro. A Riva Ligure confermato Giorgio Giuffra, a Vasia si conferma Mauro Casale, come a San Biagio della Cima Luciano Biancheri e a Mendatica con Piero Pelassa. A Soldano, Isio Cassini subentra ad Antonio Fimmanò. Fabio Natta, presidente uscente della provincia di Imperia, è confermato sindaco di Cesio. Per questi Comuni, così come per Dolcedo, Ranzo e Vallebona per l’ufficialità bisognerà attendere oggi pomeriggio per verificare che sia stato espresso il 50% dei voti validi.

Airole (68,62%) Maurizio Odoero

Camporosso (62,77%) Davide Gibelli

Castellaro (65,82%) Giuseppe Galatà

Ceriana (54,53%) Maurizio Caviglia

Cesio (64,60%) Fabio Natta

Dolcedo (65,20%) Giovanni Danio

Mendatica (77,22%) Piero Pelassa

Riva Ligure (64,44%) Giorgio Giuffra

San Biagio della Cima (64,58) Luciano Biancheri

Soldano (65,20%) Isio Cassini

Vallebona (59,70%) Roberta Guglielmi

Vasia (65,98%) Mauro Casale