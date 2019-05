Le operazioni di voto per le Europee, in ogni comune della Liguria, e per le Comunali in 135 amministrazioni su 234 termineranno alle 23. Subito dopo ci sarà lo scrutinio per le elezioni Europee. Domani alle 14 comincerà quello per le Comunali. A Sanremo la Polizia è intervenuta per far rimuovere un manifesto con indicazioni di voto esposto nella vetrina della sede del Pd, poco distante da un seggio a Coldirodi. Gli agenti hanno chiesto ai responsabili della sede di rimuovere il manifesto (fac-simile della scheda elettorale con indicazioni di voto), per evitare contestazioni.

