Serie A Banca d’Alba-Moscone – Ottava giornata

Araldica Pro Spigno-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-10

Torfit Langhe e Roero Canalese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo rinviata per campo impraticabile a domenica 26 maggio, ore 20.30, ad Alba

Domenica 26 maggio ore 15

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Domenica 26 maggio ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Imperiese

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Recuperi sesta giornata

Martedì 28 maggio ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Pallapugno: i risultati di sabato 25 maggio in Serie C1 e C2

Serie C1 – Quinta giornata

Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Sommariva Bormidese 11-0 forfait medico

Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze 11-7

Ultreia et Suseia-Bubbio 11-9

Serie C2 Girone A – Quinta giornata

Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze 11-3

Gottasecca-Castellettese 11-6

Serie C2 Girone B – Quinta giornata

Tavole-San Leonardo 5-11

Taggese-San Biagio 7-11

Pallapugno: i risultati delle partite di sabato 25 maggio dei campionati giovanili

Juniores Girone A – Quinta giornata

Ricca-Neivese B rinviata per pioggia/campo impraticabile a data da definire

Allievi Girone A – Quinta giornata

Cortemilia-Murialdo 8-2

Alta Langa B-Spec 1-8

Allievi Girone B – Quinta giornata

Imperiese-Pro Paschese 8-5

Peveragno-Speb rinviata per pioggia/campo impraticabile a data da definire

Esordienti Girone A – Quinta giornata

Murialdo B-Spec 7-6

Murialdo A-Pro Paschese 0-7

Esordienti Girone C – Quinta giornata

Peveragno C-Subalcuneo B 1-7

Pulcini Girone B – Quinta giornata

Pro Paschese A-San Biagio rinviata per campo impraticabile a martedì 4 giugno, ore 19, a Madonna del Pasco.

Il calendario dei Promozionali

Nella prima fase le squadre sono state suddivise in otto gironi.

Girone A: Amici Castello, Imperiese, San Leonardo e Taggese.

Girone B: Alta Langa, Monticellese, Neivese e Ricca.

Girone C: Pro Paschese A, Pro Paschese B, Subalcuneo A e Subalcuneo B.

Girone D: Gottasecca, Pieve di Teco, Pro Spigno e Tavole.

Girone E: Monastero Dronero A, Monastero Dronero B e Speb.

Girone F: Ceva, Merlese, San Biagio e Virtus Langhe.

Girone G: Augusto Manzo A, Augusto Manzo B, Augusto Manzo C e Augusto Manzo D.

Girone H: Araldica Castagnole Lanze, Castino, Ultreia et Suseia e Valle Bormida.

Ogni concentramento giocherà quattro giornate con partite ai 5 giochi, senza vantaggi sul 40 pari, così come indicato nel calendario. Le squadre prime classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale per lo Scudetto, le seconde parteciperanno al Trofeo Fipap.