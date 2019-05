Ieri alla palestra Conrieri di Bordighera, nel primo pomeriggio di sabato 25 maggio, dopo un match al cardiopalma molto intenso sia in campo che da parte del pubblico presente, l’under 13 maschile dell’ABC Bordighera ha superato per 25 a 23 il Pays de Grasse HB ASPTT in semifinale acquisendo il diritto di disputare la finalissima del campionato dipartimentale francese – poule pre-honneur, finali che si giocheranno sabato prossimo a Nizza proprio contro i padroni di casa dell’ASBTP Nice che nell’altra semifinale ha superato il Mentone.

I giovanissimi giocatori biancorossi, trascinati da Tommaso Mirto e Mattia Basta veri punti di riferimento in attacco dei bordigotti, hanno però non poco faticato per superare gli aggressivi avversari in una partita che li ha praticamente visti sempre avanti, dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio.

Da evidenziare il grande agonismo ed impegno dei bordigotti che, come evidenzia il coach Maria Grazia Germano, hanno meritato la vittoria. Però peccato alcune volte in passaggi e giocate frettolose dovute, anche e soprattutto, all’alta aggressività degli avversari consentendo così alla squadra francese di rimanere sempre in partita sino agli ultimi minuti di gioco.

Questo il dettaglio delle gara

Sabato 25 maggio 2019 – ore 14,00 palestra C. Conrieri , via Pelloux

campionato dipartimentale prehonneur under 13 maschile – semi-finale

ABC Bordighera H. – Pays Grasse HB ASPTT (1° tempo 11- 12) 18 – 25

Formazione scesa in campo:

Filippi Simone, Anfosso Simone, Anfosso Matteo (2 reti), Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Galant Daniel, Vitetta Davide, Mirto Tommaso (16 reti), Basta Mattia (7 reti), Bellan Valerio, Loqmane Sohail (portiere) , Ungureian Julian

Coach: Maria Grazia Germano