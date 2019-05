Alle ore 19 l’affluenza alle urne in Liguria per le elezioni Europee era del 48,06%, era stata 46,80%, più alta del dato nazionale che è del 43,84% (era del 42,14%). In provincia di Imperia l’affluenza era del 49,19% (48,54%).

Per quanto riguarda il voto per le Comunali in provincia di Imperia alle 19 l’affluenza era del 51,73%.

