Alle ore 12 è del 20,12% in Liguria l’affluenza alle urne per le elezioni Europee. Nelle ultime consultazioni europee fu del 19,95%. Il dato è superiore alla media italiana che è del 16,68%. In provincia di Imperia l’affluenza è stata del 20,87% (20,22% alle ultime Europee). Per le Comunali in Liguria la percentuale dei votanti sale al 22,71%, in provincia di Imperia (in 30 Comuni) 22,33%.

