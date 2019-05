Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Si tratta di un giovane uomo di età presumibilmente tra i 25 e 30 anni questo l’identikit della vittima della tragedia che si è consumata a Bordighera sulla ferrovia nella zona al confine con Vallecrosia. L’uomo è stato travolto dal regionale delle 5,12 diretto a Genova, nell’impatto è rimasto decapitato. Raccapricciante la scena che si è presentata a chi si è trovato per primo sul luogo della tragedia.