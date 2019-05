Stamani a Taggia, nella Basilica della Madonna miracolosa, alla cerimonia nuziale in programma alle 11 cantano i Tazenda. Oggi si sposano Romina Pintus (figlia di Franca Cottino e dell’ex maresciallo dei Carabinieri Gianfranco Pintus) e Giovanni Vorro. I Tazenda, amici di vecchia data della famiglia della sposa, hanno vinto il Cantagiro in coppia con Paola Turci e nel 1991 hanno partecipato al Festival di Sanremo assieme a Pierangelo Bertoli con il brano “Spunta la luna dal monte”, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

Correlati