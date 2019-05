La Sanremo Sport & Tourism Asd” nasce per mettere insieme le competenze e la forza organizzativa di quattro associazioni sportive, legate da un progetto multidisciplinare ed ha come obiettivo la gestione della struttura di atletica leggera e rugby di Pian di Poma.

In questi anni l’amministrazione comunale ha dimostrato di credere fortemente nello sviluppo del complesso sportivo, completando dapprima l’illuminazione per poi procedere con opere legate all’efficentamento energetico ed alla messa in sicurezza, i quali addizionati ai costi importanti sostenuti per la costruzione, collocano d’ufficio l’impianto tra le infrastrutture che devono necessariamente dare soddisfazione turistica oltrechè socio-sportiva.

Risulta per tanto fondamentale per lo sviluppo strategico del principale segmento cittadino, avere un interlocutore che non si limiti all’apertura, alla chiusura ed alle poche attività ordinarie ma che sia in grado di creare sinergie atte a contribuire al lustro di Sanremo, programmando eventi ed attività che motivino l’importante esborso di denaro di cui ha beneficiato la struttura.

Le associazioni che la compongono utilizzano in maniera fattiva ed in completa integrazione l’impianto oggetto da diversi anni, condizione di assoluto vantaggio per un eventuale futuro gestore offrendo un servizio consapevole e qualificato ma soprattutto in grado di creare una programmazione di sviluppo, potendo disporre dell’impianto con un briciolo di proiezione temporale e senza il bisogno di restare incatenato nella burocrazia che tanto rallenta il nostro paese.

Il sodalizio riunisce sotto un unico vessillo cittadino oltre 800 aderenti a quattro società sportive che operano da anni nel settore ed impegnano il campo di gioco, nello specifico: La Pro San Pietro Sanremo Asd, storica società sportiva cittadina che da oltre 30 anni si dedica all’attività dell’atletica leggera, la neocostituita Atletica Sanremo Asd formata da numerosi tecnici di alto livello ed in grado di coprire la preparazione a tutte le discipline dell’atletica leggera, la Polisportiva Integrabili impegnata da oltre 10 anni con passione e professionalità nelle discipline paralimpiche, infine l’Asd Sanremo Rugby frizzante realtà cittadina che si

occupa con stile angolsassone, della diffusione della palla ovale.

Tutte le realtà portano in dote organizzativa eventi dalla caratura internazionale, i quali potendo disporre della struttura in maniera completa e coordinata possono migliorare la programmazione, quindi l’appeal e la portata di partecipanti e spettatori, fornendo quindi un connotato concreto al tanto apprezzato “turismo sportivo”.

Il consiglio direttivo è formato da membri di ciascuna associazione aderente ed opera con la ferrea volontà di creare una dirigenza nuova anche nella concezione che sia professionale in ambito gestionale e sportivo ma anche con una proiezione concreta nello sviluppo turistico e di integrazione sociale.

Reputiamo importante creare una frattura rispetto alle vecchie concezioni associazionistiche atte alla chiusura, la nostra associazione funge da “contenitore” ed abbraccia totalmente l’integrazione tra società sportive reputandola una reale necessità operativa per i sodalizi del territorio, oltre che una ottima opportunità di crescita, a patto che venga fatta in maniera costruttiva e trasparente.

Non è più pensabile rivolgersi al passato ma è importante impegnarsi a garantire gli spazi a tutti i sodalizi sportivi in maniera equa, sostenibile ma partecipata ed al passo con i tempi; gli stessi tempi che vedono sempre più nevralgica un’attività socio-sportiva interconnessa al territorio, alle sue aziende ed alle sue peculiarità.



Sanremo Sport & Tourism Asd