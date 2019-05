A Sanremo una complicazione inattesa rischia di posticipare lo spostamento dei cavi del filobus a monte della rotatoria della Foce, infrastruttura finalmente realizzata dopo 20 anni di attesa. Riviera Trasporti non è ancora pronta ad adeguare la linea filoviaria, le cui spese sono a carico del Comune. Il rischio è che non si possa fare prima di settembre. Dunque, ci vorranno 3-4 mesi per spostare di pochi metri due cavi filoviari, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

