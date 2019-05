Dopo una stagione da incorniciare fatta di 12 vittorie nel girone di qualificazione e 6 nella fase orologio, termina il percorso netto con le due vittorie nelle finali contro la Pallacanestro Alassio.Gara due si gioca venerdì sera nel prestigioso Palaravizza di Alassio. Alla palla a due, i padroni di casa mettono subito alla prova i bordigotti, dimostrando ancora una volta di esser avversari pronti e determinati. Superati i primi indugi, i bordigotti prendono le misure e chiudono la prima frazione in doppia cifra di vantaggio. La gara si accende e si apprezzano ottime giocate da entrambi i lati del campo. La Ranabo ha però voglia di coronare un campionato senza macchie e scappa nei quarti di gara restanti, chiudendo il match con un convincente 53 a 19. “Dopo la bellissima esperienza del Papini di Rimini, condivisa con gli amici del BKI Imperia, trofeo vinto contro ogni pronostico, giunge questa nuova soddisfazione per il Team dei nati 2007/2008” commenta a fine gara Gabriele Alessio. “I complimenti vanno tutti a loro e ad uno splendido gruppo di genitori che per tutta la stagione ci ha supportato. Una nota di merito a Fabio e a Laura che in questa occasione ha accompagnato un gruppo di atleti che si è distinto nel FairPlay, segno evidente del sano e ottimo Minibasket che nella società alassina viene portato avanti da anni”. I ragazzi a fine gara sono stati premiati dal Presidente Alberto Bennati. Ora il Team sarà chiamato a misurarsi in un contesto che si preannuncia molto competitivo contro le fortissime squadre vincitrici dei rispettivi campionati provinciali. Appuntamento a Chiavari per il 9 di giugno.



