Un genovese di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia. E’ tornato a casa ubriaco e non ha apprezzato la cena preparata dall’anziana madre disabile, così l’ha minacciata brandendo una padella con olio bollente. Gli agenti hanno faticato a placarlo, dato che nonostante la presenza dei poliziotti continuava a minacciare la mamma. Non era la prima volta che l’uomo minacciava la madre.

