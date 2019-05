Si è fatta in tre, l’imperiese Katia Ferrante, al Festival del Cinema di Cannes. La splendida blogger e influencer, ha cominciato indossando abiti della stilista Nux (Nuccia Burgaretta), che la veste anche nelle puntate del talk tv di moda Milano Fashion Lovers in onda su Sky. La modella (ha posato per tutti i più importanti magazine e riviste italiane e straniere) è poi intervenuta al Beauty Raphael Hotel Martinez, quale testimonial di una linea di prodotti per la bellezza femminile che utilizza la polvere di diamante. Infine, sempre a Cannes, è stata invitata all’Award World Blogger, la manifestazione che premia i migliori blogger influencer al mondo. Finito? Neanche per sogno. Concomitante al Festival di Cannes c’era, a Montecarlo, la Fashion Week, con ospite la famosa stilista Alberta Ferretti. Invitata pure lì.

‘Cannes – spiega Katia – era stata richiesta la mia presenza anche lo scorso anno. Un ambiente magico che trasmette emozioni a flusso continuo e intraprendenza offrendo la possibilità di incontrare personaggi che hanno fatto grande il cinema nel mondo’.Bellissima, sensuale, ma anche dotata di una intelligenza viva, e per qualche verso sorprendente, Katia conta oltre 132 mila followers. Numero che continua a crescere. ‘Molti utenti – racconta – mi chiedono di organizzare incontri in modo che la loro conoscenza dal digitale diventi reale’.Negli ultimi anni, dopo tante foto pubblicitarie per aziende e marchi vari, la Ferrante si è cimentata, con successo, anche come giornalista e scrittrice. Fra l’altro è autrice del libro ‘Seduzione sesto senso’. Da quest’anno è ospite fisso nella trasmissione di moda e tendenza su Sky, Milano Fashion Lovers (slogan ‘Innamorati della moda’) in onda il sabato alle 14 sul canale 903 fino a luglio.In passato, oltre come modella, si è fatta conoscere come showgirl e valletta nella trasmissione Artù, su Rai Due, con Gene Gnocchi, e su Italia 1 con interviste a Pokerstars.E il futuro? ‘Non è detto che la mia esperienza si fermi alla sola moda. Infatti mi piacerebbe assumere un ruolo nella human resource di qualche grande azienda. Perché mi piace molto il contatto umano e trovare sinergie nelle persone’.

Nella foto: Katia Ferrante

Correlati