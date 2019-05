A Ventimiglia grande successo dell’iniziativa “Vado in Centro” voluta dall’amministrazione Ioculano, nel 2018, su input dell’Assessore Faraldi; oltre 750 persone hanno potuto usufruire del bus gratuito per spostarsi dalle frazioni al centro città. “Un’iniziativa che dà un concreto aiuto economico alle persone over 65 ed agevola la socializzazione: uno strumento efficace contro l’isolamento. I cittadini ci chiedono di mantenere questa misura, e noi lo faremo!”, così conclude l’assessore ai Servizi Sociali Vera Nesci (nella foto).

Correlati