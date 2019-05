Sono stati sorteggiati i tabelloni del Roland Garros, secondo slam stagionale al via domenica 26 maggio sulla terra rossa di Parigi. Fabio Fognini, numero 11 al mondo e testa di serie numero 9 del torneo, nel primo turno affronterà il suo connazionale Andreas Seppi, numero 66 Atp. In totale sono ben 9 i tennisti italiani al via nel tabellone maschile a Parigi.

Correlati