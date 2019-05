Come nelle scorse edizioni dei camp estivi organizzati dalla Sanremese, anche quest’anno i bambini avranno la possibilità di divertirsi in spiaggia.

Nelle prossime settimane, ad ospitare i giovani partecipanti sarà il K-Beach che ha risposto con grande entusiasmo alla proposta fatta dall’organizzatore del Sanremese Summer Camp 2019, Alessandro Eneide.

Uno dei più rinomati locali della Riviera Ligure scenderà dunque in campo (è proprio il caso di dirlo!) a fianco della società biancoazzurra per permettere a tutti coloro che aderiranno di passare un’estate spensierata, all’insegna dello sport e divertimento.

Fino al 31 maggio è previsto un forte sconto per chi si iscriverà ai camp della Sanremese.

Per informazioni: Alessandro Eneide (3392801290)

