Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si partirà dalla Stazione di Taggia in direzione del Convento dei Domenicani , poi si seguirà la Valle Argentina , con visita a Badalucco ad un vecchio frantoio da olive e ad Agaggio ad una distilleria di lavanda; si proseguirà per Molini di Triora e si giungerà infine a Triora , dove si visiterà la Chiesa di San Bernardino con gli affreschi di Canavesio .

Sabato 25 maggio FIAB Imperia (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) organizza la giornata “In bici sulle tracce di Canavesio” : un percorso di circa 58 km alla scoperta delle opere del pittore pinerolese che nel Quattrocento fu attivo in tutto il Ponente Ligure e sulle Alpi Liguri e Marittime con affreschi e polittici.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si proseguirà per Molini di Triorae si giungerà infine a Triora, dove si visiterà la Chiesa di San Bernardino con gli affreschi di Canavesio