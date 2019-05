Bruna Rebaudo, sindaco di Ceriana, già infermiera dell’Asl, sposata e madre di un figlio, a 71 anni ha deciso di non ricandidarsi e di chiudere un lunga esperienza di amministratrice pubblica. Per ben 29 anni ha fatto parte dell’amministrazione e per 4 volte ha ricoperto la carica di sindaco, oltre ad un’esperienza iniziale da consigliera d’opposizione con il Pci e poi da assessore. La Rebaudo passa il testimone, come unico candidato sindaco, a Maurizio Caviglia, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati