L’amministrazione di Bordighera sta valutando soluzioni alternative in merito alla viabilità di Corso Italia nel periodo estivo. A fronte di una raccolta di firme promossa da un esercente, che richiede la chiusura totale dell’arteria per tutta la stagione, esiste un’altra petizione nella quale si sostiene la chiusura solo nel fine settimana e/o la sera. Constatato che metà dei firmatari è presente in tutti e due i documenti, prima di prendere qualunque decisione si rende necessario approfondire attentamente le ragioni alla base di queste istanze.

